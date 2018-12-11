İstanbul'da bu sabah! Patlama sesiyle sokağa fırladılar!

Olay, 04.30 saatlerinde, Bağcılar Yenimahalle, 1543. Sokakta bulunan doğalgaz kutusunda meydana geldi. Sokakta bir binanın önünde bulunan doğalgaz kutusunda henüz bilinmeyen bir nedenle gaz sızıntısı yaşandı. Sızıntının hemen ardından büyük bir gürültü ile patlayan doğalgaz kutusu alev alev yanmaya başladı. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

5 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin binaya sirayet ettiğini gören apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, doğalgaz hattının kesilmesi için doğalgaz ekipleri de olay yerine çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın bölgedeki doğalgazın kesilmesiyle kontrol atına alındı. Bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, çevredeki binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

BAZI VATANDAŞLAR GAZ KOKUSUNDAN ETKİLENDİ

Patlama sonrası, çevrede büyük bir panik yaşanırken çevreye yayılan gaz kokusundan bazı vatandaşlar etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gazdan etkilenen vatandaşlara oksijen tüpü ile müdahale etti. Bazı vatandaşlar ise olay yerinden kucağında çocukları ile koşarak uzaklaştığı görüldü.