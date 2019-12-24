İstanbul’da bu sabah! Yağmura hazırlıksız yakalandılar, trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul’da günlerdir lodosun etkisiyle beklenen sağanak yağış bugün etkisini gösterdi. Sabah saatleri şehrin bir çok ilçesinde etkili olan sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Vatandaşlar duraklara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bir anda bastıran yağmurda bazı vatandaşlar sırılsıklam ıslanırken, bazı vatandaşlar ise şemsiye ile korunmaya çalıştı.

İstanbul trafiğinin de yavaşlamasına neden olan sağanak etkisini göstermeye devam ediyor.

İSTANBUL YOL DURUMU

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'e yükseldi.

(İHA)

