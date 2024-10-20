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İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

20.10.2024 08:04
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İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 'Uluslararası Bisiklet Yarışı' ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlik provaları kapsamında bu sabah bazı yollar trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapanan yollara alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İŞTE KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Bisiklet yarışı dolayısıyla bu sabah saat 06.00'dan 14.00'e kadar trafiğe kapanan yollar şöyle sıralandı: Küçüksu Caddesi, Cuma Yolu Caddesi, Körfez Caddesi, Mehmet Ali Birand Caddesi, Okul Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Nazım Sokak, Hekimbaşı Çiftlik Caddesi, Göksu Caddesi, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çengeldere Caddesi, Polonezköy Yolu, Seyri Caddesi, Ayazma Caddesi, Trabzon Caddesi, Seniye İsmail Hanım Caddesi, Meraşal Mustafa Kemal Caddesi, Meftun Caddesi, Şehit Levent Birgen Caddesi, Şehit Mehmet Ali Şener Caddesi, Riva Caddesi, Paşabahçe Polonezköy Yolu, Yeni Riva Yolu, Kavacık Kavşak, Mihrişah Valide Sultan Caddesi.

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Trafiğe kapanan yollara alternatif olarak ise; Kandilli İskele Caddesi'nden Rasathane istikameti, Dereboyu Caddesi'nden Yavuztürk Caddesi istikameti, Çubuklu Şehit Ersin Güner Caddesi'nden Dedeoğlu Caddesi istikameti, Dr. Ömer Besim Caddesi, Nişangah Caddesi ve Göksu Otağtepe Caddesi'ni kullanmaları önerildi.

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Yarış için saat 08.00'den program bitimine kadar kapanacak yollar TEM Otoyolu Güney Maslak ayrımı, TEM Güney Maslak Yan Yol, TEM Güney Etiler katılımı ve TEM Kuzey Kavacık ayrımları oldu. Buna karşılık, TEM Otoyolu Güney'den gelen akım Maslak Yan Yoldan TEM Kuzey ve Büyükdere Caddesi istikametine verilecek. Güney Etiler katılıma gelen akım Etiler içinden Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilecek, TEM Kuzey Kavacık ayrımlarına gelen akım TEM Kuzey transitten köprü istikametine yönlendirilecek.(DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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