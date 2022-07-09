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İstanbul'da bugün bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayramı namaz saati!

09.07.2022 04:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Kurban Bayramının birinci günü, sabahın erken saatlerinde birçok kişi bayram namazı saatlerini araştırıyor. Bayram namaznının kılınmasına az bir zaman kala araştırmalara hız verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini paylaştı. Peki İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? 2022 İstanbul bayram namazı saatleri!

İstanbul'da bugün bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayramı namaz saati!

İstanbul'da bayram namazı kılacak birçok kişi bayram namazı saatini sorguluyor. 9 Temmuz Cumartesi günü yani
bugün yüz binlerce vatandaş camilere giderek bayram namazını kılacaklar. Diyanet'in paylaşımıyla bayram namazlarının saat kaçta kılınacağı da belli oldu. Peki İstanbul bayram namazı saati kaç? İşte Diyanet 2022 İstanbul bayram namazı saati!

Cuma namazı saat kaçta kılınır?

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul bayram namazı saati, Diyanet tarafından paylaşılan bayram namazı saatleri sonrasında açıklandı.

Bayram namazı bugün cemaatle birlikte saat 06.15'te kılınmaya başlayacak.

Bu sene camilerde teravih namazı kılınacak mı?

İstanbul'da saat 06.15'te kılınacak olan bayram namazı sonrasında vatandaşlar bayram hutbesini dinleyecek.

Diyanet İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 18 Mart 2022 Cuma

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? İŞTE DİYANET BİLGİSİ

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

Diyanet İstanbul Cuma namazı saat kaçta? Ne zaman?

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