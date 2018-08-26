İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

Beşiktaş - Antalyaspor Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası için saat 18.45’ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ise şu şekilde: ”Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş’tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe’den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak.
Bayıldım Caddesinden Küçük Çiftlik Caddesine gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecek.Mete Kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek.Gazhane Caddesi Süzer Plazadan Şehitler Tepesine kadar trafiğe kapatılacak.Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek. Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacak."
İHA
Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğünde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var
Sivas'ta orman yangını! Evlere sıçradı
Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı
Ters şeritte aşırı hız yapan YouTuber McSkillet'in korkunç sonu
ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum