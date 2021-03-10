İstanbul’da bugün oruç kaçta açılıyor? Diyanet İstanbul için iftar saatini paylaştı!

Regaip Kandilinden sonra gelen ikinci kandil, Miraç Kandilidir. Müslümanların bu gece ibadet etmeleri, Müslümanlar için önem arz ediyor. Miraç Kandilinin bugün olması sebebiyle, vatandaşlar oruç tutuyor. İftar saatini öğrenmek isteyen Müslümanlar ise “İstanbul’da bugün oruç kaçta açılıyor?” sorusunun yanıtını arıyor. Peki, İstanbul’da bugün oruç kaçta açılıyor? Diyanet açıkladı…
Diyanet'in açıkladığı takvime göre İstanbul için İmsak vakti 05:53, Güneş 07:17 itibariyle doğuyor ve öğle vakti 13:19 saatinde gerçekleşiyor. İkindi ezanı 16:35, akşam ezanı ise Miraç kandilinde 19:12 saatine denk geliyor.
Nafile oruç, Ramazan ayında da olduğu gibi akşam ezanıyla birlikte açılacak. Diyanet'in açıkladığı saatlere göre Miraç kandilinde oruç tutan vatandaşlar akşam ezanıyla birlikte saat 19:12'de iftar yapabilecek.
Miraç kandilinde yapılacak en makbul ibadet Rabbinle baş başa kalarak yaptığın ibadettir. Bazı tavsiye edilen ameller ise:
O gece için kılınacak namaz 12 rekât Hacet niyetiyle kılınan namazdır. Bu namazı kılmak güzel görülmüştür. Bu namazın kılınışı: İki rekâtta bir selam verilir. Her rekât 3 kadir,12 ihlâsı şerif okunarak kılınır.
Namaza niyet şöyledir : ” Ya Rabbi, rıza-i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Resul-i Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu afv-ı ilahine, feyz-i ilahine, rıza-i ilahine mazhar eyle”
Namazdan sonra;