İstanbul’da bugün oruç kaçta açılıyor? Diyanet İstanbul için iftar saatini paylaştı!

Regaip Kandilinden sonra gelen ikinci kandil, Miraç Kandilidir. Müslümanların bu gece ibadet etmeleri, Müslümanlar için önem arz ediyor. Miraç Kandilinin bugün olması sebebiyle, vatandaşlar oruç tutuyor. İftar saatini öğrenmek isteyen Müslümanlar ise “İstanbul’da bugün oruç kaçta açılıyor?” sorusunun yanıtını arıyor. Peki, İstanbul’da bugün oruç kaçta açılıyor? Diyanet açıkladı…

İSTANBUL İFTAR SAATİ

Diyanet'in açıkladığı takvime göre İstanbul için İmsak vakti 05:53, Güneş 07:17 itibariyle doğuyor ve öğle vakti 13:19 saatinde gerçekleşiyor. İkindi ezanı 16:35, akşam ezanı ise Miraç kandilinde 19:12 saatine denk geliyor.

Nafile oruç, Ramazan ayında da olduğu gibi akşam ezanıyla birlikte açılacak. Diyanet'in açıkladığı saatlere göre Miraç kandilinde oruç tutan vatandaşlar akşam ezanıyla birlikte saat 19:12'de iftar yapabilecek.

MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER

Miraç kandilinde yapılacak en makbul ibadet Rabbinle baş başa kalarak yaptığın ibadettir. Bazı tavsiye edilen ameller ise:

Miraç gecesinde 12 rekât nafile hacet namazı kılınabilir.

Miraç gecesinin sabahı oruçlu olunabilir.

Bol bol salâvat ve seyyüdül istiğfar çekilebilir.

Ve miraç gecesinin sabahında öğle ile ikindi namazı arasında 4 rekât nafile namaz kılınabilir.

O gece için kılınacak namaz 12 rekât Hacet niyetiyle kılınan namazdır. Bu namazı kılmak güzel görülmüştür. Bu namazın kılınışı: İki rekâtta bir selam verilir. Her rekât 3 kadir,12 ihlâsı şerif okunarak kılınır.