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İstanbul’da bugün oruç kaçta açılıyor? Diyanet İstanbul için iftar saatini paylaştı!

10.03.2021 14:11 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da bugün oruç kaçta açılıyor? Diyanet İstanbul için iftar saatini paylaştı!

İslam’da büyük bir öneme sahip ibadet günleri arasında yer alan Miraç Kandili, mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 27. Gecesine denk geliyor ve bu sene 10 Mart Çarşamba günü, Müslümanlar tarafından ibadetlerle kutlanıyor. Müslümanların ibadetlerinden biri olan oruç için vatandaşlar araştırma yapıyor. İstanbul için iftar vakti ne zaman? İstanbul’da oruç kaçta açılıyor?

Regaip Kandilinden sonra gelen ikinci kandil, Miraç Kandilidir. Müslümanların bu gece ibadet etmeleri, Müslümanlar için önem arz ediyor. Miraç Kandilinin bugün olması sebebiyle, vatandaşlar oruç tutuyor. İftar saatini öğrenmek isteyen Müslümanlar ise “İstanbul’da bugün oruç kaçta açılıyor?” sorusunun yanıtını arıyor. Peki, İstanbul’da bugün oruç kaçta açılıyor? Diyanet açıkladı…

İSTANBUL İFTAR SAATİ

Diyanet'in açıkladığı takvime göre İstanbul için İmsak vakti 05:53, Güneş 07:17 itibariyle doğuyor ve öğle vakti 13:19 saatinde gerçekleşiyor. İkindi ezanı 16:35, akşam ezanı ise Miraç kandilinde 19:12 saatine denk geliyor.

Nafile oruç, Ramazan ayında da olduğu gibi akşam ezanıyla birlikte açılacak. Diyanet'in açıkladığı saatlere göre Miraç kandilinde oruç tutan vatandaşlar akşam ezanıyla birlikte saat 19:12'de iftar yapabilecek.

İSTANBUL

MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER

Miraç kandilinde yapılacak en makbul ibadet Rabbinle baş başa kalarak yaptığın ibadettir. Bazı tavsiye edilen ameller ise:

  • Miraç gecesinde 12 rekât nafile hacet namazı kılınabilir.
  • Miraç gecesinin sabahı oruçlu olunabilir.
  • Bol bol salâvat ve seyyüdül istiğfar çekilebilir.
  • Ve miraç gecesinin sabahında öğle ile ikindi namazı arasında 4 rekât nafile namaz kılınabilir.

O gece için kılınacak namaz 12 rekât Hacet niyetiyle kılınan namazdır. Bu namazı kılmak güzel görülmüştür. Bu namazın kılınışı: İki rekâtta bir selam verilir. Her rekât 3 kadir,12 ihlâsı şerif okunarak kılınır.

Namaza niyet şöyledir : ” Ya Rabbi, rıza-i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Resul-i Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu afv-ı ilahine, feyz-i ilahine, rıza-i ilahine mazhar eyle”

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Namazdan sonra;

  • 4 Fatiha-i Şerife
  • 100 defa ”SubhanAllahi ve’l-hamdü lillahi vela ilahe illallahü Allahü ekber. Vela havle vela guvvete illa billahi’l-aliyyil-aziym”
  • 100 istiğfar-ı şerife
  • 100 salâvat-ı şerife okunup dua edilir.
    Bu namazda ihlâslar 100 adet okunur veya namaz 100 rekât olarak kılınırsa; – bu namazın feyz ve bereketiyle huzur-i ilahiye namaz borçlusu olarak çıkılmaz.
  • Miraç Gecesi’nden sonraki gün, mümkünse oruçlu olunmalıdır. O gün öğle ile ikindi arasında 4 rekât namaz kılınır. Her rekatte Fatiha’dan sonra 5 ayete’l Kursi, 5 Kafirun suresi, 5 Felak suresi, 5 Nas suresi okunur.

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Miraç kandili

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