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İstanbul'da 'Büyük Filistin Yürüyüşü'

13.10.2023 14:31 | Son Güncelleme:
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Milli İrade Platformu çatısı altındaki STK’lar Filistinli kardeşlerinin yanlarında olduklarını deklare etmek ve onların seslerini dünyaya duyurmak üzere bir yürüyüş düzenliyor. Büyük Filistin Yürüyüşü’ne aileler ve çocuklar da iştirak edecek.

İstanbul'da 'Büyük Filistin Yürüyüşü'

Gazze’de yaşanan insanlık dışı katliam üzerine harekete geçen sivil toplum kuruluşları, düzenledikleri Büyük Filistin Yürüyüşü ile İsrail’in durdurulması için dünya kamuoyuna çağrıda bulunacak. Beyazıt’ta ikinci namazı sonrası başlayan ailelerin ve çocukların da katıldığı yürüyüş, Ayasofya’daki akşam namazı ve dua ile sona erecek.

Bir asır önce toprakları, sonra zaman içinde tüm hakları gasp edilen Filistin’de bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail tarafından bebek, çocuk, kadın, erkek demeden masum insanlar üzerinde bir katliam gerçekleştiriliyor. Sessizce ölmek ya da savaşarak ölmek dışında herhangi bir seçeneği bırakılmayan Filistin halkı ise topraklarını ve Mescid-i Aksa’yı korumak için var gücüyle direniyor.

AİLELER VE ÇOCUKLARLA BİRLİKTE

Bu manzara karşısında İsrail’in yaptığı soykırıma dur demek, hak davasında Filistin’in yanında durmak için harekete geçen sivil toplum kuruluşları, Milli İrade Platformu organizasyonuyla Büyük Filistin Yürüyüşü düzenliyor. Katılımcı STK’ların çağrısı üzerine aileler ve çocukların da oyuncaklarıyla birlikte katılacakları yürüyüş ikindi namazı sonrasında Beyazıt meydanından başlayacak. Ayasofya’ya kadar yürüyen topluluk burada akşam namazını eda ettikten sonra Filistinli kardeşleri ve tüm şehitlerimiz için dualar edecek.

DÜNYAYA MESAJ

Beyazıt meydanında yapılacak basın açıklamasında ise Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlara seslenerek İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını derhal durdurması istenecek. Acil insani yardım koridorunun açılması, yardımların hızlı bir şekilde tüm dünya ülkeleri katılımıyla iletilmesi, nihayetinde ise başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması talepleri yinelenecek.

Tarih : 14 Ekim 2023, Cumartesi
Saat : 17.00-19.00
Yer : Beyazıt Meydanı, Ayasofya Meydanı

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Anahtar Kelimeler:
Filistin

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