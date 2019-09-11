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İstanbul'da büyük gerginlik! Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 02:46 | Son Güncelleme

Kağıthane'de, komşu iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. Polis ekiplerinin güçlükle yatıştırdığı kavgada 3 kişi yaralandı.

İstanbul'da büyük gerginlik! Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Olay, Harmantepe Mahallesi, Demir Sokak'ta saat 23.30 sıralarında yaşandı. Komşu iki aile arasında başlayan sözlü tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taş, sopa ve silah kullanılan kavgada sokak savaş alanına döndü Kavgada 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan birinin silahla kulağından yaralandığı, silahın ise kurusıkı olarak tabir edilen silahlardan olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kavgaya karışan aileleri yatıştırılarak kavgayı sonlandırdı. Yaralı 2 kişiye 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahale edilirken, silahla yaralanan 1 kişi ise hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yaşanan kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane Silahlı kavga

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