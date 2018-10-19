İstanbul'da büyük operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başta Başakşehir, Esenler ve Bahçelievler ilçeleri olmak üzere çok sayıda adrese saat 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat ekiplerinin destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Bazı adreslerde yapılan aramalarda ise suç unsurları elde edildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin adreslerdeki arama ve gözaltı işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA
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