HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da büyük operasyon! Lidyalılara ait ilk madeni paralar ele geçirildi

İstanbul'da büyük operasyon! Lidyalılara ait ilk madeni paralar ele geçirildi

20.12.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli, satış yapacakları sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise Lidyalılara ait ilk madeni para ile cilalı taş devrinden kalma 'Bız' isimli deri delmede kullanılan eserlerinde aralarında bulunduğu 4 bin 508 parça eser ele geçirildi.

İstanbul'da büyük operasyon! Lidyalılara ait ilk madeni paralar ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele şubesi ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında 3 şüpheliyi fiziki ve teknik takibe aldı. Ekipler, yaklaşık 3 aylık takibin ardından 3 şüphelinin ellerindeki malzemeleri Kapalı Çarşı'da satacağını belirledi. Şüphelilere baskın yapan polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Fatih ve Gaziosmanpaşa'daki adreslerinde ise arama yapıldı.

e5322204ff7c9782a3c743738d759dc2

Ekipler, şüphelilere ait evlerde yaptıkları aramalarda, aralarında Helenistik Dönem, Roma-Bizans imparatorlukları ile Osmanlı ve İslam medeniyetlerine ait olduğu düşünülen bronz ve gümüş 635 adet sikke, M.Ö. 2000 yılına ait Sümerce ve Akadca dillerinde yazılmış pişmiş toprak kil tabletler, ilk çağ ve cilalı taş devrine ait taş aletler, Türk-İslam motifleriyle bezenmiş mozaik parçalar ile Lidya dönemine ait ilk madeni paranın da bulunduğu toplam 4 bin 508 parça tarihi eser ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA

Tavşanlı Höyüğü'nde heyecanlandıran keşif! 'Saray' niteliğinde anıtsal yapı tespit edildiTavşanlı Höyüğü'nde heyecanlandıran keşif! 'Saray' niteliğinde anıtsal yapı tespit edildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun eski halini hatırlıyor musunuz?Güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun eski halini hatırlıyor musunuz?
PARTNERYerli otoda logo tartışması! Bu da vatandaşın önerisiYerli otoda logo tartışması! Bu da vatandaşın önerisi
Trafik kazası sonrası savcıya darp! "Kim olursan ol öldürürüz seni"Trafik kazası sonrası savcıya darp! "Kim olursan ol öldürürüz seni"
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ölümüyle ilgili acı detay! Babası bakın ne demiş

Ölümüyle ilgili acı detay! Babası bakın ne demiş

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Elektro şok verip çıplak halde...

Elektro şok verip çıplak halde...

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Sarıkaya'nın tokat attığı muhabir konuştu: Çok zoruma gitti

Sarıkaya'nın tokat attığı muhabir konuştu: Çok zoruma gitti

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Çığlığını duyan koştu! Sokak ortasında saçından tutup sürükledi

Çığlığını duyan koştu! Sokak ortasında saçından tutup sürükledi

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Erdoğan açıkladı! Hedef 75 milyar dolar

Erdoğan açıkladı! Hedef 75 milyar dolar

Kılıçdaroğlu: O andan itibaren döviz düşer

Kılıçdaroğlu: O andan itibaren döviz düşer

İstiklal Marşı'nın şifresini çözdüğünü söyledi! "Satırlarda gizlenmiş..."

İstiklal Marşı'nın şifresini çözdüğünü söyledi! "Satırlarda gizlenmiş..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.