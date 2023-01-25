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İstanbul'da büyük su kesintisi! 9 ilçede 18 saat sular akmayacak! İşte 25 Ocak 2023 İSKİ su kesinti listesi

25.01.2023 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da büyük bir su kesintisi yaşanıyor. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'da 9 ilçede 18 saat su kesintisi yaşanacak. İyileştirme çalışmaları nedeniyle hanelere su verilemeyecek. İstanbul'un bazı ilçelerinde İSKİ planlı bakım ve onarım çalışmaları yapacak. Su kesintisi açıklaması sonrasında vatandaşlar kapsamında kesintilerle ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte detaylar...

İstanbul'da büyük su kesintisi! 9 ilçede 18 saat sular akmayacak! İşte 25 Ocak 2023 İSKİ su kesinti listesi

İstanbul'da birçok ilçede su kesintileri yaşanıyor. İSKİ'nin planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 9 ilçede bugün sular akmayacak. Kesintilerden haberi olmayan vatandaşlar oldukça zorlanıyor. Uzun sürecek kesinti ile ilgili İstanbullular araştırmalarını hızlandırdı. Suların ne zaman geleceği merak ediliyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da İSKİ tarafından planlı bakım ve onarım çalışması yapılıyor. 25 Ocak (bugün) 2023 tarihli kesintiler daha önceden duyurulmuştu. Su sorunu yaşayan İstanbullular suların ne zaman geleceğini merak ediyor.

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18 saatlik kesinti olacağı ve dokuz ilçenin etkileneceği açıklanmıştı. Sabah 10.12'de kesilen suyun 26 Ocak sabah saat 04.00'da geleceği tahmin ediliyor.

SU KESİNTİSİ YAPILAN 9 İLÇE

İstanbul'da 9 ilçede 18 saatlik su kesintisi yaşanacak. Bu büyük kesinti ile ilgili vatandaşlar tedbirlerini almaya başladı. Su kesintisi günlük yaşamı çok ciddi etkileyen unsurlardan biri. Vatandaşlar kendi ilçelerinde de su kesintisi olacak mı merak ediyor. İşte İSKİ tarafından açıklanan planlı bakım ve onarım çalışması için su kesintisi yaşayacak ilçeler listesi...

Kartal, Kağıthane, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Sultanbeyli, Beylikdüzü, Pendik, Esenler, Büyükçekmece ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

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