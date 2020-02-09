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İstanbul'da buz sarkıtı tehlikesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 09:15 | Son Güncelleme

İstanbul’da beklenen kar yağışı ve soğuk havanın ardından şehrin yüksek kesimlerindeki yerlerde oluşan buz sarkıtları tehlike oluşturuyor.

İstanbul'da buz sarkıtı tehlikesi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağışlı ve soğuk hava kent genelinde etkili oluyor. Önceki gece ve dün gündüz saatlerinde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı derecesinin sıfırın altına düşmesinden dolayı üst geçitlerin demirlerinde buz sarkıtları oluştu.

Sarıyer’de bulunan Hacı Osman Bayırı Caddesi'ndeki bir üst geçitte görülen yaklaşık 50 santimetre uzunluğundaki buz sarkıtları ise trafikte tehlike oluşturuyor.

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Buz Sarkıtı istanbul

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