HABER

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 08:31 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda yetkisiz çakar kullanan araçların tespiti için denetim yaptı. Denetim sonucunda çakar kullanan araçlara idari para cezası verildi. Ceza verilen araçlar arasında belediye başkanı ve konsolos aracı da bulunuyor.

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü çakarlı araçlarla ilgili denetim yaptı. Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 15 Temmuz Şehitler köprüsü bağlantı yolu üzerinde yapmış olduğu denetimde, yetkisi bulunmadığı halde çakar kullanan araçlara idari para cezası uyguladı. Para cezası uygulanan araçlar içerisinde İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in aracı ile Nijerya fahri konsolos aracı da bulunuyor.

Denetim sırasında yetkisi olmayan araçlara para cezası uygulandı. Resmi plakalı ve çakarlı bir şekilde trafikte seyir halinde olan bir araç durduruldu. Devlet memuru olduğunu belirten aracın sürücüsüne çakarlı araç ve emniyet şeridini kullanmaktan toplam 2 bin 4 TL para cezası uygulandı. Sürücü, "Resmi görevli bir aracım. Ben de devletin görevli bir memuruyum. Kendi şahsi işimi yapmıyorum. Yetişmemiz gereken önemli bir toplantı var. Ona yetişiyoruz. Görev kağıdım araçta" ifadelerini kullandı.

"SANKİ İSTANBUL'UN YARISI DEVLET GÖREVLİSİ"

Çakarlı araçlara yapılan düzenlemeyi sürücüler olumlu değerlendirdi. Mert İbişler, "Bence olumlu çünkü polis gibi gezen çok insan var. Trafiği işgal eden" şeklinde konuşurken, Ömer Özdemir, "İstanbul'da araç kullanan herkes gibi ben de bu konudan aşırı rahatsızdım. Çünkü kimin olduğunu bilmediğimiz gerçekten görevli mi değil mi? Sanki İstanbul'un yarısı devlet görevlisi. İnanılmaz sayıda çakarlı araba vardı. Bu bütün şoförleri olduğu gibi beni de çok rahatsız ediyordu. Alınan kararı bu sabah büyük bir keyifle gördüm. Sonuna kadar destekliyorum. Kanunlara, kurallara uygun olmayan hiç kimsenin gereksiz üstünlük kullanmasının ve trafikte başka sürücüleri taciz etmesinin kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur diye düşünüyorum" dedi.

1 KASIM'DA BAŞLAYACAK

İçişleri Bakanlığı çakarlı araçlarla ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Bakanlık, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil 'yetkisiz çakar' kullanımının 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda 'çakar' olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Karayolları Trafik Kanununun 71 inci maddesi (f) bendi kapsamında hakkında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ve kolluk birimlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesinde sabit ve/veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi bulunabilecek. Bu araçlarda da tepe lambası bulunması sürekli bir geçiş üstünlüğü hakkı sağlamayacak. Zorunlu hallerde çakar kullanımı en az 150 metre önceden başlayacak. Kolluk araçları dahil geçiş üstünlüğünden yararlanma sürekli bir hak değildir. Bu araçlar ancak tehdit/görev durumunun ortaya koyacağı zorunlu hallerde ve en az 150 metre önceden duyulabilir şekilde ışıklı ve sesli uyarı sisteminin birlikte kullanılmasıyla, kanunun öngördüğü geçiş üstünlüğü hakkından faydalanabilecek. Kolluk birimlerine ait sivil araçlar sökülüp takılır tepe lambası bulunduracak, zorunlu hallerde kullanabilecekler" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Otomobil taşıyan TIR devrildi, 5 araç zarar gördüOtomobil taşıyan TIR devrildi, 5 araç zarar gördü
Samsun’da üzüm yüklü tır yola devrildi: 1 yaralıSamsun’da üzüm yüklü tır yola devrildi: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çakarlı araç istanbul çakarlı araç yasağı

En Çok Okunan Haberler

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

Burhan Altıntop için kampanya başlatıldı!

Burhan Altıntop için kampanya başlatıldı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Erdoğan BM Genel Kurulu'nda tarih vererek açıkladı!

Erdoğan BM Genel Kurulu'nda tarih vererek açıkladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.