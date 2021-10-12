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  4. İstanbul'da can pazarı! Anne ve çocukları kurtulmak için camdan atladı

İstanbul'da can pazarı! Anne ve çocukları kurtulmak için camdan atladı

12.10.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de 5 katlı binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde yangın çıktı. Üst katta mahsur kalan 3'ü çocuk 4 kişi, mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladı.

Yangın saat 15.00 sıralarında çıktı. Esenler Turgut Reis Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın girişindeki elektrik saatleri yanmaya başladı. Binayı yoğun duman sarınca üst kattakiler mahsur kaldı.

ANNE VE ÇOCUKLARI MAHALLELİNİN AÇTIĞI ÇARŞAFA ATLADI

Dumanın dairelerine dolduğu birinci kattakiler pencere ve balkonlardan mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladı. İlk atlayan çocuk çarşafın ardından yere düştü. Daha sonra diğer çocuklar ve anne aşağıya atladı. Yaşanan can pazarı saniye saniye kameraya yansıdı.

Mahalle sakinleri bir yandan da yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye yangını tamamen kontrol altına aldı.

Hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi

"ARKADAŞLARIMIZ ÇARŞAF AÇTI"

Sokakta bulunan esnaf Bektaş Yılmaz olayla ilgili şunları aktardı:

"Markette oturuyordum. Patlama sesi geldi dışarı çıktım. Olayı görünce hemen yangın tüpüyle koştum. Müdahale ederken cam patladı. İçeri giremedim. İtfaiye gelene kadar da yangını söndürdük. Çarşafı buradaki arkadaşlarımız açtı." (DHA)

Yangın merdiveninin kilitli olduğu binada can pazarıYangın merdiveninin kilitli olduğu binada can pazarı


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Anahtar Kelimeler:
yangın Esenler
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