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İstanbul'da can pazarı! Minibüs hafriyat kamyonuna çarptı, yaralılar var

27.05.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ümraniye'de emniyet şeridinde park halindeki hafriyat kamyonuna, işçileri taşıyan minibüs arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. Hafriyat kamyonu şoförü Ali İhsan Kurt, "Kamyon arıza yaptı. 5 dakika geçmeden bir ses geldi. İndik baktım minibüs çarptı. Yaralıları tek tek çıkarmaya başladık" dedi.

İstanbul'da can pazarı! Minibüs hafriyat kamyonuna çarptı, yaralılar var

Kaza, saat 06.45 sıralarında Şile Otoyolu, Küçüksu mevkii, Çekmeköy istikametinde meydana geldi. Ali İhsan K. yönetimindeki hafriyat kamyonu, arızadan dolayı şoförü tarafından emniyet şeridine çekildi. O sırada Çekmeköy istikametine giden inşaat işçilerini taşıyan Ferhat C. yönetimindeki minibüs, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

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CAN PAZARI YAŞANDI

Can pazarının yaşandığı kazada, minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Araç içerisinden çıkarılan sürücü ile diğer 10 kişi ekipler tarafından ambulanslara konularak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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2 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı, 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, Şile Otoyolu Çekmeköy istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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"5 DAKİKA GEÇMEDEN BİR SES GELDİ"

Hafriyat kamyonu şoförü Ali İhsan Kurt, " Kamyon arıza yaptı. 5 dakika geçmeden bir ses geldi. İndik baktım minibüs çarptı. Yaralıları tek tek çıkarmaya başladık" dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Ümraniye
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