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  4. İstanbul'da ceset ihbarı polisi harekete geçirdi

İstanbul'da ceset ihbarı polisi harekete geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 09:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Arnavutköy Sahili açıklarında ceset olduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Arnavutköy Sahili açıklarında sabah saatlerinde su üzerinde ceset olduğunu gören bir kişi polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

DALGIÇLAR DEVREYE GİRDİ

Bir süre su üzerinde arama yapan ekipler cesede rastlayamazken devreye dalgıçlar girdi. Su altında da yapılan aramalarda da cesede ulaşılamadı. Tedbir amaçlı olarak bölgede sağlık ekiplerinin bekletildiği görüldü. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarının süreceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
aranavutköy sahili ceset

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