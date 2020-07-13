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  4. İstanbul'da çifte cinayetin zanlısı aylar sonra ortaya çıkıp yine dehşet saçtı!

İstanbul'da çifte cinayetin zanlısı aylar sonra ortaya çıkıp yine dehşet saçtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 23:03 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de bir kişi, çalıştırdığı iş yerinde silahla vurularak yaralandı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı. Yapılan araştırmada saldırganın 6 ay önce eşi ve arkadaşını Arnavutköy'de ormanlık alanda silahla öldürdükten sonra kayıplara karışan İ.K olduğu tespit edildi.

İstanbul'da çifte cinayetin zanlısı aylar sonra ortaya çıkıp yine dehşet saçtı!

Olay, bugün 15.30'da Arnavutköy Anadolu Mahallesi Beyder Sokakta gerçekleşti. Muhittin Çiçek iş yerinde çalıştığı sırada silahla vurularak yaralandı. Her iki bacağına isabet eden mermilerle yaralanan Muhittin Çiçek'in yardımına, iş yerindeki arkadaşları koştu.

KAÇARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ

Saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Muhittin Çiçek'i Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇİFTE CİNAYETİN ZANLISI ÇIKTI

Polis tarafından yapılan araştırmada saldırganın, yaklaşık 6 ay önce eşi A.Y. ile çocukluk arkadaşı Murat O.'yu öldürdükten sonra kayıplara karışan İ.Y. olduğu tespit edildi. Polis, İ.Y.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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