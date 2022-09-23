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  4. İstanbul'da çifte gökkuşağı sürprizi! Kartpostallık görüntüler oluştu

İstanbul'da çifte gökkuşağı sürprizi! Kartpostallık görüntüler oluştu

23.09.2022 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından oluşan çift gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Tarihi yarımada üzerinde gökkuşağının ve şimşeklerin buluştuğu anlar izleyenleri büyüledi.

İstanbul'da çifte gökkuşağı sürprizi! Kartpostallık görüntüler oluştu

İstanbul’da yağmur gün boyunca aralıklı olarak etkisini sürdürmeye devam etti. Akşam saatlerindeki sağanak geçişlerinin ardından güneşin çıkmasıyla birlikte gökyüzünde çift gökkuşağı oluştu.

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Kartpostallık görüntülere sahne olan anlar vatandaşların da ilgisini çekti.

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TARİHİ YARIMADA ÜZERİNDE DOYUMSUZ GÖRÜNTÜLER

Günbatımında tarihi yarımada üzerinde ise gökkuşağı ile şimşeklerin aynı karede buluştuğu görüntüler kendine hayran bıraktı.

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Bir yanda İstanbul Boğazı, bir yanda Sultanahmet Camisi ve Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi gökyüzünde ise gökkuşağı yer alınca seyrine doyumsuz görüntüler oluştu. (DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul gökkuşağı
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