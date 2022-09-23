İstanbul'da çifte gökkuşağı sürprizi! Kartpostallık görüntüler oluştu

İstanbul’da yağmur gün boyunca aralıklı olarak etkisini sürdürmeye devam etti. Akşam saatlerindeki sağanak geçişlerinin ardından güneşin çıkmasıyla birlikte gökyüzünde çift gökkuşağı oluştu.
Kartpostallık görüntülere sahne olan anlar vatandaşların da ilgisini çekti.
Günbatımında tarihi yarımada üzerinde ise gökkuşağı ile şimşeklerin aynı karede buluştuğu görüntüler kendine hayran bıraktı.
Bir yanda İstanbul Boğazı, bir yanda Sultanahmet Camisi ve Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi gökyüzünde ise gökkuşağı yer alınca seyrine doyumsuz görüntüler oluştu. (DHA-İHA)
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