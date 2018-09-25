İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti

İstanbul Tuzla'da bir annenin küçük kız çocuğuna sokakta şiddet uygulaması kameralara yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından anne A.D. bugün polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınmaya başlanan annenin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilirken, çocuk koruma altına alındı.

OTURDUKLARI EVDEKİ GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinde yaptığı aramada tüyler ürperten detaylara ulaştı. Adeta bir çöp evi andıran dairenin duvarlarına yazılan yazılar dikkat çekti. İçler acısı haldeki evde çöplerin biriktiği, tuvalet ve banyonun da pislik içerisinde olduğu görüldü.

"ÇOCUĞUN ÜZERİNDE SİGARA SÖNDÜRMÜŞ"

Küçük kızına şiddete şahit olan mahalle sakinleri durumdan şikayetçi oldu. Mahalleli Gülçin Günel, "Biz dükkanın önünde oturuyorduk. Aşağıdan geliyordu zaten çocuk başını filan tutuyordu sürekli. Olayı anlamadan bir bağrışma filan oldu. Kadının bir yüz ifadesi var. O esnada çocuğun kolunu filan çekti. Müdahale etmeye çalıştım. 'Çocuğumu giydireceğim polise götüreceğim' demeye başladı. Saçmalamaya başladı. Çocuğu dövüp de bayılttığını söyleyenler var. Böyle olaylar çıkınca biz geç farkına vardık. Ben sadece darp ediyor diye gördüm. Ama çocuğa inanılmaz bir şiddet uygulamış, saçını çekip sigara söndürmüş çocuğun üzerinde" ifadelerini kullandı.