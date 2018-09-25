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İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 17:01 | Son Güncelleme

İstanbul Tuzla'da sokak ortasında çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinde duvarlara yazılan yazılar tüyler ürpertti.

İstanbul Tuzla'da bir annenin küçük kız çocuğuna sokakta şiddet uygulaması kameralara yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından anne A.D. bugün polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınmaya başlanan annenin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilirken, çocuk koruma altına alındı.

OTURDUKLARI EVDEKİ GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinde yaptığı aramada tüyler ürperten detaylara ulaştı. Adeta bir çöp evi andıran dairenin duvarlarına yazılan yazılar dikkat çekti. İçler acısı haldeki evde çöplerin biriktiği, tuvalet ve banyonun da pislik içerisinde olduğu görüldü.

"ÇOCUĞUN ÜZERİNDE SİGARA SÖNDÜRMÜŞ"

Küçük kızına şiddete şahit olan mahalle sakinleri durumdan şikayetçi oldu. Mahalleli Gülçin Günel, "Biz dükkanın önünde oturuyorduk. Aşağıdan geliyordu zaten çocuk başını filan tutuyordu sürekli. Olayı anlamadan bir bağrışma filan oldu. Kadının bir yüz ifadesi var. O esnada çocuğun kolunu filan çekti. Müdahale etmeye çalıştım. 'Çocuğumu giydireceğim polise götüreceğim' demeye başladı. Saçmalamaya başladı. Çocuğu dövüp de bayılttığını söyleyenler var. Böyle olaylar çıkınca biz geç farkına vardık. Ben sadece darp ediyor diye gördüm. Ama çocuğa inanılmaz bir şiddet uygulamış, saçını çekip sigara söndürmüş çocuğun üzerinde" ifadelerini kullandı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARMIŞ

Görüntülerin ardından harekete geçen Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anne A.D.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınmaya başlanan annenin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi. Şiddete maruz kalan minik çocuk ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

İşte görenlerin tüylerini ürperten o görüntüler;

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
devlet yurda yerleştirir kalöriferci kıza tecavüz eder, olay ortaya çıkar kalöriferci cezaevine girer ilk afta denetimli iyi hal şartlı cartcurtlarıyla çıkar, kız kötü yola düşer, ormanlık bir alanda tüpcü öldürür oda af ile dışarı çıkar, bu devran böyle döner gider...
kurtarın çocugu
yazık ya şu çocuklara bilmedikleri hayata bilmedikleri insanlar tarafından geliyorlar.sonucuda böyle oluyor
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