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İstanbul'da çocuklar evlerinin penceresinde 23 Nisan'ı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 09:09 | Son Güncelleme

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir sitede sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan için alternatif bir etkinlik düzenlendi. Sitede yaşayan 6 çocuk bahçeye kurulan sahnede şiir okurken, site sakinleri balkon ve pencerelere çıkıp, bayrak salladı.

Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki sitede alınan dört günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için alternatif bir kutlama düzenlendi. Site yönetimi tarafından dün bahçeye sahne kuruldu. Site sakinleri de evlerinin balkonlarını ve pencerelerini bayraklarla süsledi.

Sitede oturan 6 çocuk sırayla evlerinden çağrılarak, bahçede kurulan sahnede şiir okudu. Site sakinleri de çocuklara alkışlarla destek verdi. Şiirlerin ardından hoparlörlerden marşlar ve şarkılar çalındı. Balkonlara ve pencerelere çıkanlar şarkılara eşlik etti. Etkinliğin sonunda şiir okuyan çocuklara kitap hediye edildi.

Kaynak: DHA

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23 Nisan Beylikdüzü

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