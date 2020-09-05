HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da çöp kamyonu dehşeti! O anlar kamerada

İstanbul'da çöp kamyonu dehşeti! O anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 14:05 | Son Güncelleme

Sarıyer'de yokuş aşağıya giderken kabin kısmı düşen çöp kamyonunun karıştığı kaza güvenlik kameralara yansıdı. Kazada 2 araca çarpan çöp kamyonu sonra da duvarı yıkarak evin bahçesine girdi. Kazada araçta sıkışan kamyonun şoförünü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza Poligon Mahallesi Dere Sokakta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Site içerisinde bulunan Lara Sokakta çöp alan Sarıyer Belediyesine ait çöp kamyonunun kabin kısmı henüz bilinmeyen bir nedene düştü. Kabin kısmının düşmesinin ardından yokuş aşağıya doğru hızlanan kamyon, önce park halindeki 2 otomobile ardından da sitenin duvarını yıkarak, bir evin bahçesine girdi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kamyonun içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtarırken sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada şans eseri sokakta kimsenin olmaması daha büyük bir facianın da önüne geçilmiş oldu.

1

Gürültüyü duyup olay yerine gelen Ahmet Akkaya '"Evde oturuyordum, bir gürültü geldi.Sanki bomba patlamış gibiydi. Çöp kamyonu burada bu şekildeydi. Herhalde freni patladı. Bu bariyerleri yıkmış. Vatandaşlar ile birlikte şoförü içeriden çıkartmaya çalıştık. Şoför hafif yaralıydı. Ambulansı çağırdık, ambulans gelip götürdü" diye konuştu. Polis kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

2

KAZA KAMERALARA BÖYLE YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kamyonun kabin kısmının bulunduğu yerden ayrılarak düştüğü ve kamyonun yokuş aşağıya doğru hızlanması görülüyor. Çöp kamyonunun arkasında bulunan iki işçi ise kabinin düştüğünü fark ederek yola atlamaları da kameralara yansıyor.

3

(DHA-İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHadise'nin klibi olay oldu: Enişte kıskanç galiba!Hadise'nin klibi olay oldu: Enişte kıskanç galiba!
Önce eşiyle kavga etti, sonra ortalığı savaş alanına çevirdiÖnce eşiyle kavga etti, sonra ortalığı savaş alanına çevirdi
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız
En Çok Okunan Haberler
Çatışma 06.00'da yaşandı! Mekana gerdi dönüp kurşun yağdırdılar
Çatışma 06.00'da yaşandı! Mekana gerdi dönüp kurşun yağdırdılar
Yardım etmek isterken feci şekilde can verdi
Yardım etmek isterken feci şekilde can verdi
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Doğruysa çok vahim! Koronadan değil ondan korkuyorlar
Doğruysa çok vahim! Koronadan değil ondan korkuyorlar
Cinsel ilişki videosu sızan ünlü futbolcunun eşinden Ronaldo itirafı
Cinsel ilişki videosu sızan ünlü futbolcunun eşinden Ronaldo itirafı
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
İlginizi Çekebilir
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Düğünler yasaklandı mı? Düğünler iptal mi?
Düğünler yasaklandı mı? Düğünler iptal mi?
Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle öldürdü
Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle öldürdü
Diğer Haberler
Eşiyle kavgasını ayıran işçilerin çalıştığı fabrikayı, akrabalarıyla bastı
Önce eşiyle kavga etti, sonra ortalığı savaş alanına çevirdi
AFAD'dan Giresun için sağanak yağış uyarısı
AFAD'dan selin vurduğu Giresun için kritik uyarı
Fatih Nurullah olarak bilinen tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban için istenen ceza belli oldu
Tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban için istenen ceza belli oldu
Kaybolan 3 yaşındaki çocuğu iz takip köpeği ve drone buldu
Kaybolan 3 yaşındaki çocuğu iz takip köpeği ve drone buldu
Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti şoke etti: Tetiği çektim
Babasının silahıyla intihar eden Melisa'nın son tweeti şoke etti
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.