İstanbul'da cuma çilesi başladı! Trafiğe çıkacaklar dikkat; AKOM uyarmıştı, trafik yoğunluğu yüzde 90'ları buldu

İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yağmurun da etkisiyle İBB Trafik Yoğunluğu Haritasında yoğunluk saat 17.25 sıralarında yüzde 89'a ulaştı.

DURMA NOKTASINA GELDİ

İstanbul'da yağmurun da etkisiyle trafik durma noktasına geldi. Kadıköy'de D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde trafik iki yönde de durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasında saat 17.25 sıralarında yoğunluk yüzde 89'a ulaştı.

AKOM'DAN YARIN İÇİN DE UYARI YAPILDI

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da fırtınalı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağını belirtilerek, fırtınaya karşı tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgârla birlikte kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı da tahmin edilmektedir. Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.







