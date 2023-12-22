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  4. İstanbul'da cuma çilesi başladı! Trafiğe çıkacaklar dikkat; AKOM uyarmıştı, trafik yoğunluğu yüzde 90'ları buldu

İstanbul'da cuma çilesi başladı! Trafiğe çıkacaklar dikkat; AKOM uyarmıştı, trafik yoğunluğu yüzde 90'ları buldu

22.12.2023 17:32 | Son Güncelleme:
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İstanbul'un süregelen çilesi trafik, cuma günü iş çıkış saatinin gelmesiyle yine kendini gösterdi. Sağanak yağışın etkisini artırması da trafikteki vatandaşların işini daha zorlaştırdı. Trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 89'lara ulaştı.

İstanbul'da cuma çilesi başladı! Trafiğe çıkacaklar dikkat; AKOM uyarmıştı, trafik yoğunluğu yüzde 90'ları buldu

İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yağmurun da etkisiyle İBB Trafik Yoğunluğu Haritasında yoğunluk saat 17.25 sıralarında yüzde 89'a ulaştı.

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DURMA NOKTASINA GELDİ

İstanbul'da yağmurun da etkisiyle trafik durma noktasına geldi. Kadıköy'de D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde trafik iki yönde de durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasında saat 17.25 sıralarında yoğunluk yüzde 89'a ulaştı.

GG

AKOM'DAN YARIN İÇİN DE UYARI YAPILDI

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da fırtınalı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağını belirtilerek, fırtınaya karşı tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

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AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgârla birlikte kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı da tahmin edilmektedir. Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

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AKOM trafik
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