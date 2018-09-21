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İstanbul'da cumartesi günü toplu ulaşım yüzde 50 indirimli

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 22:58 | Son Güncelleme

İETT, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla 22 Eylül Cumartesi günü toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli olacağını açıkladı. Asıl amacı insanları yürümeye ve hareket etmeye teşvik etmek olan bu günde yapılan indirim dikkat çekti.

İstanbul'da cumartesi günü toplu ulaşım yüzde 50 indirimli

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT), Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla yarın toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli olacağını bildirdi.

İETT'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, "Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla 22 Eylül Cumartesi günü toplu ulaşım araçları tüm gün yüzde 50 indirimli olacaktır." denildi.

ASIL AMAÇ İNSANLARIN YÜRÜMESİNİ SAĞLAMAK

Avrupa Hareketlilik Haftası, 2002 yılından bu yana her yıl 16 – 22 Eylül tarihleri arasında kutlanmaktadır.

Günümüzde dünya çapında kutlanmaya başlanan etkinlik haftasında, yerel makamlar, kendi şehir merkezlerinde motorize trafiğin kısıtlanması, sürdürülebilir hareketlilik türlerinin kullanımının teşviki ve kişilerin yaygın tercihlerinin çevresel etkilerine ilişkin farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.

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Anahtar Kelimeler:
İETT indirim "Avrupa Hareketlilik Haftası"

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