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  4. İstanbul’da D-100 Karayolu ile 15 Temmuz Köprüsü boş kaldı! Trafik yoğunlu yüzde 6

İstanbul’da D-100 Karayolu ile 15 Temmuz Köprüsü boş kaldı! Trafik yoğunlu yüzde 6

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 08:34 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonucu İstanbul’da D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yolların boş kaldığı görüldü.

Koron virüsle mücadele kapsamında 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı.

İstanbul’da nedeniyle hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı. Yola çıkan araçların D-100 Karayolunun belirli noktalarında ve köprü girişinde polis kontrolünde ilerlediği ve yolun tek şeride düşürüldüğü görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında sabah 08.05 itibariyle yoğunluk yüzde 6’lara kadar düştü.

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