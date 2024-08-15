İstanbul'da D-100 karayolunu kapatıp halay çektiler! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gözaltına alındılar

Olay, dün D-100 Karayolu Florya mevkii üzerinde meydana geldi. Düğün konvoyundaki araç sürücüleri, trafiğin yoğunluğuna ve diğer sürücülerin tepki göstermesine aldırış etmeden yolun tamamını trafiğe kapatarak halay çekti.

YOLU KAPATTILAR

Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre halay çeken grup daha sonra araçlarına binerek yoluna devam etti.



O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyada düğün konvoyu yapılarak trafiğin engellendiği görüntülerin yer aldığını belirtti. Yapılan incelemede konvoyun İstanbul Küçükçekmece’de yapıldığını kaydeden Yerlikaya, "Araştırmalar sonucu trafik akışını engelleyenlerin Y.K, M.A, A.Ü, M.K. ve Ö.F.B. adlı şahıslar olduğu belirlenmiş ve şahıslar Sefaköy Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınmışlardır" dedi.

Şahıslara trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, saygısızca araç kullanmak, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek, konvoy yapmak, taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak, görüşü engelleyecek film ve cam takmak ve yayaların trafiğini tehlikeye sokacak şekilde davranışta bulunmaktan trafik cezaları kesildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şahıslar ayrıca TCK'nın 179. maddesi olan 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak'tan adli işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edileceklerdir. Saygısızca araç kullananlar, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanlar, karayolunu kapatarak trafik akışını engelleyenler; bu tür davranışlardan vazgeçin. Böyle davrandığınız takdirde sizleri bir bir tespit edip adalete teslim etmeye kararlıyız."

GEREĞİ YAPILDI-27



Bugün sosyal medyada düğün konvoyu yapılarak trafiğin engellendiği görüntüler yer aldı. Yapılan incelemede konvoyun İstanbul Küçükçekmece’de yapıldığı belirlendi.



Araştırmalar sonucu trafik akışını engelleyenlerin Y.K., M.A., A.Ü., M.K. ve Ö.F.B. adlı… pic.twitter.com/bjHCuROWGL — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 15, 2024

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır