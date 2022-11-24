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İstanbul'da 'Daltonlar'a operasyon! Üzerlerinden kalaşnikof çıktı

24.11.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kendilerine ‘Daltonlar Çetesi’ adını veren suç örgütüne operasyon düzenlendi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 2 kalaşnikof tüfek, 4 ruhsatsız tabanca ve 15 gram uyuşturucu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İstanbul'da 'Daltonlar'a operasyon! Üzerlerinden kalaşnikof çıktı

İstanbul'da 'Daltonlar' veya Barış Boyun grubu olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandılar.

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'DALTONLAR'A OPERASYON

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda Barış Boyun grubu olarak bilinen organize suç örgütünün üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. Çete üyelerini takibe alan polis, örgütün tetikçiliğini yaptıkları belirtilen ve 'Daltonlar' denilen şüphelilerden F.Ç., geçen cumartesi günü aracıyla Beşiktaş’ta E-5 Kuzey köprü çıkışına doğru seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden 1 kalaşnikof, 1 tane de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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TUTUKLANDILAR

Yine aynı ekinin üyelerinden A.A.‘yı ise Bayrampaşa’da kaldığı evde yakalandı. Ekipler A.A.’yı gözaltına alırken evde 1 kalaşnikof, 3 adet ruhsatsız tabanca, 15 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelinin evindeki aramalar polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde A.A.’nın 2 adet ruhsatsız tabancayla çok sayıda mermiyi koltuğun koluna sakladığı görüldü. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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İstanbul operasyon

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