İstanbul'da dayı dehşeti! Kız vermedi diye yeğenlerine kurşun yağdırdı: Bir kuzen öldü, diğeri ağır yaralı

Kanlı saldırı İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı. İki kuzen gece saatlerinde dükkanlarının önünde otururken, kurşunların hedefi oldu.

KIZ VERMEDİLER DİYE HUSUMET BAŞLADI

Kuzenlerinin bir süredir akrabalarıyla 'kız meselesi' yüzünden sorunları vardı. Yeğenini oğluyla evlendirmek isteyen dayılarına kızın abileri onay vermedi. Dayıları bu karara tepki gösterince aileler arasında husumet başladı.

KUZENLERE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Akrabalar toplanarak kuzenlerin dükkanını bastı. İki taraf arasında çıkan tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü. Dükkanı basan grup yanında getirdikleri silahları çıkartıp kuzenlere kurşun yağdırdı.

"KALBİNİN ARKA TARAFINDAN VURULMUŞ, ÖN TARAFINDAN ÇIKMIŞ"

Yaşanan olayda kuzenlerden Bilal Aslan hayatını kaybederken, Derviş Aslan ise ağır yaralandı.

Saldırı sırasında ailesiyle birlikte yoldan geçen 8 yaşındaki bir çocuk da kurşunların hedefi olarak yaralandı.

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; yaşanan saldırı anının görgü tanığı olan bir kişi "'Vuruldum' dedi. Göğsünde kan vardı. Kalbinin arka tarafından vurulmuş, ön tarafından çıkmış" diye konuştu.

SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yeğenlerine saldıran dayı ve yanındakiler her yerde aranıyor.



