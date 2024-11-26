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  4. İstanbul'da DEAŞ'a operasyon! 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da DEAŞ'a operasyon! 2 kişi tutuklandı

26.11.2024 19:50
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İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan ve bombalı eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da DEAŞ'a operasyon! 2 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.

BOMBA YAPIMI İLE İLGİLİ BİLGİ ARAMIŞ

Ekipler, sosyal medya platformlarında "bomba yapımı" ile ilgili bilgiler arayan D.K'yi tespit edip şüpheli üzerine yoğunlaştı. D.K'nin E.S. ile hareket ettiğini belirleyen ekipler, 2 zanlının bombalı eylem hazırlığında olduğunu değerlendirdi.
Polisin teknik ve fiziki takibinin ardından Gaziosmanpaşa'da aynı apartmanda iki farklı dairede yaşayan şüpheliler yakalandı.

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TUTUKLANDILAR

Yapılan aramalarda, yüksek hassas patlayıcılardan TATP, bomba yapımında kullanılan çok miktarda kimyasal madde, laboratuvar ve kamuflaj malzemeleri, laboratuvar giysileri ve maskeleri, terör örgütü DEAŞ'ın sözde flamaları, çeşitli yasaklı yayınlarla dijital materyal ele geçirildi.Öte yandan, zanlıların 2021 yılında "DEAŞ'a üye olmak" suçundan tutuklandıkları ve 2023’te tahliye oldukları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul DEAŞ
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