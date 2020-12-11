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İstanbul'da DEAŞ, HTŞ/FEC/NC terör örgütlerine operasyon: 11 gözaltı

11.12.2020 07:58 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da DEAŞ, HTŞ/FEC/NC terör örgütlerine operasyon: 11 gözaltı

İstanbul'da 8 ilçede DEAŞ, HTŞ/FEC/NC terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 18 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da, DEAŞ, HTŞ/FEC/NC terör örgütlerine operasyon düzenlendi. Operasyon düzenlenen Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Sultanbeyli ve Kağıthane ilçelerinde 18 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve 2 kurusıkı tabanca ile 16 adet fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada operasyonun, DEAŞ, HTŞ/FEC/NC terör örgütleri ile bağlantılı radikal unsurların faaliyetlerini engellemeye yönelik olduğu ve özellikle son süreçte ülkemizi hedef alan eylemler yapabilecekleri göz önünde bulundurulan şahıslar oldukları kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DEAŞ, HTŞ/FEC/NC Terör Örgütleri ile bağlantılı radikal unsurların faaliyetlerini engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle son süreçte ülkemizi hedef alan eylemler yapabilecekleri göz önünde bulundurulan şahısların yakalanmasına yönelik 11.12.2020 günü Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Sultanbeyli, Kağıthane, İlçelerinde 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 11 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve iki adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirilmiştir."

(DHA)

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