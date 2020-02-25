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İstanbul'da DEAŞ’ın sözde 'emir' yapısına operasyon: 13 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 09:13 | Son Güncelleme

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 7 ilçede 13 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt içinde sözde ‘emir’ düzeyinde faaliyet gösteren 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgüt tarafından gönderilen paraları İstanbul’da tutuklu bulunan kişilerin ailelerine dağıttıkları da tespit edildi.

İstanbul'da DEAŞ’ın sözde 'emir' yapısına operasyon: 13 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın İstanbul’daki faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma başlattı. Suriye’de bulundukları süre içinde örgütte sözde ‘emir’ ve ‘polis’ konumunda faaliyet gösterdikten sonra Türkiye’ye yasa dışı yollarla geldikleri tespit edilen 9’u Suriyeli, 1’i Iraklı ve 4’ü Türk olmak üzere 14 şüpheliyi teknik ve fiziki takiple adım adım izleyen emniyet güçleri, bu sabah özel harekat polisleri eşliğinde Küçükçekmece, Avcılar, Bağcılar, Esenler, Fatih, Kağıthane ve Esenyurt‘un da aralarında olduğu 7 ilçede 13 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

OPERASYONDA 'DUVAR ARKASI RADAR' CİHAZI KULLANILDI

Terörle Mücadele Polisince yürütülen operasyonlarda Savunma Teknolojileri Mühendisliğince (STM) tasarlanıp geliştirilen ve duvar arkasını gösteren termal radar cihazının da kullanıldı. Eş zamanlı baskınlarda 9 Suriye uyruklu, biri Iraklı ve 3’ü de Türk 13 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana da el konuldu.

Yakalanan DEAŞ üyeleri, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Örgüt bağlantılı hücre üyelerinin, DEAŞ saflarında sözde 'polis', 'emir' ve benzeri düzeyde faaliyet gösterdikleri, kullandıkları sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ yanlısı paylaşım ve propagandaya karıştıkları, çatışmalı bölgelerden gelen örgüt üyelerine yardım ettikleri öğrenilirken, örgüt tarafından gönderilen paraları İstanbul’da örgüt üyelerine dağıttıkları belirlendi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ istanbul

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