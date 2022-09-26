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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

26.09.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, Türkiye’ye yönelik eylemler yapabileceği göz önünde bulundurulan 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütün aktif olduğu çatışma bölgelerinde DEAŞ adına faaliyet gösteren bazı isimler tespit etti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, dini istismar eden terör örgütleri ile irtibatlı olarak faaliyet yürüten şüphelilerin, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde örgüt saflarında bulundukları ve son süreçte Türkiye’ye yönelik eylemler yapabileceği değerlendirildi. An itibari ile İstanbul’da faaliyetlerine devam ettikleri ileri sürülen ve İstanbul genelinde barındıkları saptanan DEAŞ şüphelilerinin yakalanması için bu sabah Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece, Sultangazi, Sultanbeyli ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunan 14 farklı adrese yönelik özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 16 kişi “şüpheli” sıfatıyla yakalanarak gözaltına alındı.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konulurken, polis ekiplerince yakalanan 16 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Zanlıların polisteki ifade işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı DEAŞ
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