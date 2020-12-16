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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

16.12.2020 07:52 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona özel tim polisleri de katıldı.

Operasyon kapsamında Küçükçekmece'de bulunan bir binanın ikinci katına da giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreste yakalanan 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüheliler sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(DHA)

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