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İstanbul’da DEAŞ operasyonu! Para sayma makinesi ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 07:53 | Son Güncelleme

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi, operasyonda gözaltılar var.

İstanbul’da DEAŞ operasyonu! Para sayma makinesi ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Yapılan baskınlarda evlerde arama yapıldı.

PARA SAYMA MAKİNESİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve para sayma makinesi ele geçirilirken, örgüt mensubu olduğu tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüte finansal destek sağladığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

(İHA)

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istanbul DEAŞ operasyon

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