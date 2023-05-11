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İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu! 12 kişi yakalandı

11.05.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında yabancı uyruklu 12 kişi 'şüpheli' olarak yakalandı.

İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu! 12 kişi yakalandı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve El Kaide gibi dini istismar eden silahlı terör örgütleri ile bağlantılı şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak İstanbul'da faaliyet yürüttükleri tespit edilen, yabancı uyruklu şüpheliler belirlendi. Bu sabah saatlerinde 9 ilçede 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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(DHA)

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