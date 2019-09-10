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İstanbul'da "değnekçi" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 00:56 | Son Güncelleme

İstanbul'da, 356 noktada gerçekleştirilen İSPARK denetimleri sonucunda 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da "değnekçi" operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSPARK'ın yol kenarlarındaki otoparklarında mesai saatinin ardından İSPARK görevlilerinin yerine geçerek vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti isteyen kişilerle ilgili başlattığı çalışma kapsamında denetimlerini sürdürdü.

Kentteki 356 noktada denetlenen otoparklarda, vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti talep eden, "değnekçi" diye tabir edilen 18 korsan otoparkçı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. (AA)

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