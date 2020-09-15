İstanbul'da dehşet anları! Akaryakıt istasyonunda benzin dökerek kendini yaktı

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Sütlüce’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen Yılmaz E, akaryakıt istasyonuna gelerek elindeki şişeyle benzin istedi. Çalışanların vermemesi üzerine yürümeye başlayan şahıs, elindeki şişenin dibinde kalan az miktarda bir benzini üstüne döktü. Ardından şahıs cebinden çıkarttığı çakmağı çakarak kendini ateşe verdi. Bir anda alev topuna dönen şahıs, istasyonun içerisinde etrafa koşuşturmaya başladı. Yılmaz E.’nin yandığı gören çalışanlar ve vatandaşlar dehşete kapıldı. Birkaç çalışan ise alev topuna dönen adama su ve yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Müdahalenin sonrasında üstünü başını çıkartan şahıs, yaralı halde yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine istasyona polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vücudunda yanma olan ve çırılçıplak kalan Yılmaz E.’ye itfaiye eri kıyafeti giydirdi. Polis ekipleri ise şahısla konuşmaya çalışarak olayı neden gerçekleştirdiğini sordu. Ancak akli dengesi bozuk olan şahıs, sağlık ekipleri tarafından polis nezaretinde ambulansa bindirildi. Vücudunda yanık olan Yılmaz E., tedavi edilmek üzere Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri şahsın yanan kıyafetlerini bir poşete doldurarak delil niteliğinde incelemek üzere emniyete götürerek, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

