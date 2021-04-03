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  4. İstanbul'da dehşet anları! Boşanmak isteyen eşini önce sürükledi ardından defalarca bıçakladı

İstanbul'da dehşet anları! Boşanmak isteyen eşini önce sürükledi ardından defalarca bıçakladı

03.04.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa’da cani koca boşanmak isteyen eşini süt almak için markete gittiği sırada önce sürükleyerek götürmeye çalıştı, sonra ise sokak ortasında defalarca bıçakladı. Yaşanan o dehşet anları kameraya yansıdı.

İstanbul'da dehşet anları! Boşanmak isteyen eşini önce sürükledi ardından defalarca bıçakladı

Olay, 2 Nisan günü Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’nde yaşındı. Edinilen bilgiye göre, Aleyna Tülay Taş isimli kadın, şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi Okan Taş’tan boşanmak istedi.

22 Şubat günü Gaziosmanpaşa güvenlik birimlerine şiddet gördüğü gerekçesiyle başvuru yapan Aleyna Tülay Taş, koruma tedbirinin olduğu kadın sığınma evine gitmek istemediği için Bayrampaşa’da yaşayan annesinin evine yerleşti.

SÜT ALMAK İÇİN ÇIKTI, EŞİ TARAFINDAN DEFALARCA BIÇAKLANDI

2 Nisan günü süt almak için evden çıkan Aleyna Tülay Taş, sokakta boşanma aşamasında olan kocası Okan Taş ile karşılaştı. Okan Taş, eşini sürükleyerek götürmek istedi. Bu sırada kendisine direnen eşini, yanında getirdiği bıçakla güpegündüz sokak ortasında defalarca bıçakladı. Aleyna Tülay Taş kanlar içinde yere yığılırken, markette bulunan vatandaşlar kadının yardımına koştu.

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CANİ KOCA KISA SÜREDE YAKALANDI

Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçaklayan Okan Taş, ikameti orada olan bekçi tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Cani kocanın boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladığı o dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cani kocanın eşini götürmeye çalıştığı bu sırada gitmek istemeyen karısını defalarca bıçakladığı ve olay yerinden kaçtığı görülüyor. (İHA)

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kadına şiddet İstanbul

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