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İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 09:23 | Son Güncelleme

Avcılar’da araba içinde darp edilen kadını, yoldan geçen başka bir vatandaş aracını durdurarak kurtardı. Vücudunun çeşitli yerleri darp edilen ve saçları yolunan genç kadın, erkek arkadaşının elinden zor kurtuldu. Dehşet anları ve genç kadının çığlıkları vatandaşın kamerasına böyle yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Avcılar Tahtakale mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir birlikte olduğu öğrenilen çift, nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı seyir halinde ilerleyen aracın içinde kavga etmeye başladı.

DEFALARCA VURDU

Kavga nedeniyle arabadan inmek isteyen Nida A.’ya erkek arkadaşı izin vermeyerek darp etmeye başladı. Genç kadını darp eden kişi, önce yumruk attı daha sonra saçlarını yoldu. Göğüs kafesine ve kafasına defalarca yumruk yiyen kadın, arabanın içinde feryat ederek yardım istedi.

VADANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Bu sırada yoldan arabasıyla geçen bir vatandaş sesleri duyarak genç kadının yardımına koştu. Duyarlı vatandaş, arabanın içinde darp edilen kadını erkek arkadaşının elinden zor kurtardı. Olayı gören vatandaşlar ise olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye götürdü.

DEHŞET ANLARI KAMERA

Araç içinde darp edilen kadının çığlıklarını duyarak balkona çıkan bir vatandaş ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülere genç kadının arabadan kaçarken feryat etmesi ve vatandaşların yardıma koşması yansıyor. Olay yerinde bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde ise beyaz renkli bir aracın yolda ilerlerken bir anda durduğu daha sonra yoldan geçen bir aracın durup kadının yardımına koştuğu görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar istanbul kadın darp

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