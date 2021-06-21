İstanbul'da dehşet anları! "Yan baktın" diyerek kurşun yağdırdı

Olay, geçtiğimiz 15 Mayıs Cumartesi günü saat 02.15 sıralarında Beyoğlu Sütlüce’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde cadde üzerinde arkadaşlarıyla birlikte yürüyen Ahmet Remzi K.’ya karşıdan gelen bir kişi laf atmaya başladı. Şahıs olayı anlamaya çalışan Ahmet Remzi K.’ya “yan baktın” diyerek saldırmaya başladı. İki grup arasında çıkan kavgada laf atan kişi tabancasını çekerek Ahmet Remzi K.’ya kurşun yağdırdı. Kavga sonucunda Ahmet Remzi K. baldırına isabet eden kurşunla yaralanırken, saldırgan ise arkadaşıyla birlikte kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından yaralı Ahmet Remzi K. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Remzi K.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Öte yandan kısa sürede olay yerine gelerek çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri incelemeler sonucunda silahlı saldırganın Mahir C. olduğunu tespit etti. Şahsın izini süren Beyoğlu polisi, Fetihtepe Mahallesi’nde kıskıvrak yakaladı. Saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf eden şahıs, silahı arkadaşı Emirhan S.’ye verdiğini söyledi. Bunun üzerine arkadaşını da yakalayan polis ekipleri, tabancayı da ele geçirdi.