İstanbul'da dehşet! Boşandığı eşi ve 2 kayınbiraderine kurşun yağdırdı

Olay, saat 23.50 sularında Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi 868/3 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce evli olan Tuğçe C. ile Sedat A., bir süre önce boşandı. Eşinden boşanan Tuğçe C., ailesinin yanına yerleşti. İddiaya göre Sedat A., boşandığı eşi Tuğçe C. ile eski kayınbiraderleri olan Buğra ve Batuhan C.’yi sokakta görünce önce tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından Sedat A., eski eşi ve onun iki kardeşine kurşun yağdırdı.

ARAÇLA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tuğçe C., ile iki kardeş ayaklarından aldıkları mermilerle yaralanırken, zanlı Sedat A, ise araçla olay yerinden kayıplara karıştı. Kurşun sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastanelere kaldırırken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta delil ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. Yapılan incelemenin ardından ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Farklı hastanelerde tedavi altına alınan üç kardeşin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. (İHA)