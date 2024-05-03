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  4. İstanbul'da dehşet dolu anlar: Bir kadını zorla taksiye bindiren şahıs gözaltına alındı

İstanbul'da dehşet dolu anlar: Bir kadını zorla taksiye bindiren şahıs gözaltına alındı

03.05.2024 21:53
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Pendik'te genç bir kadın bıçaklı bir şahıs tarafından zorla taksiye bindirilmişti. Kadını zorla taksiye bindiren şahıs gözaltına alındı.

İstanbul'da dehşet dolu anlar: Bir kadını zorla taksiye bindiren şahıs gözaltına alındı

Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde 26 Nisan'da meydana geldi. N.K. isimli şahıs, elindeki bıçakla sokak ortasında D.M.K. isimli kadını zorla taksiye bindirdi. Kadını zorla taksiye bindiren N.K., emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmada gözaltına alındı. D.M.K. adlı kadın da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis merkezinde ifadesi alınan D.M.K isimli kadının, N.K. isimli şahıs ile 2 yıldır beraber yaşadığını olay günü kendisine yönelik bir tehdit veya darp olmadığını, aralarında yaşanan bir tartışma nedeniyle aynı ortamda bulunmak istememesi üzerine olayın yaşandığını belirttiği öğrenildi. Olayla ilgili N.K. isimli şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Pendik taksi
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