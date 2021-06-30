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  4. İstanbul'da dehşet! Eşini çalıştığı iş yerinde defalarca bıçakladı

İstanbul'da dehşet! Eşini çalıştığı iş yerinde defalarca bıçakladı

30.06.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'de, Özbekistan uyruklu Furkat Suyarof (32), çalıştığı iş yerinde eşi Dilsuz Berdieva'yı (35) 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadın ile kolundan yaralanan koca hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında, İstanbul Küçükçekmece Yeni Mahalle Düz Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre; Özbekistan uyruklu Furkat Suyarof , emlakçıda çalışan eşinin iş yerine geldi. Eşi Dilsuz Berdieva ile bir süre sözlü tartışmaya giren Suyarof, daha sonra yanında getirdiği bıçakla, eşini 7 kez bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbesi alan Dilsuz Berdieva, kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaşanan arbede sonucunda, Suyarof ise koluna bıçak darbesi alarak yaralandı. Emlakçıdan gelen çığlıkları duyan esnaf durumu polise bildirdi. Kanlar içerisinde yere yığılan yaralı kadına ilk müdahaleyi de esnaf yaptı.

DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Suyarof ve eşi Berdieva'yı ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Berdieva'nın durumunun ağır olduğu, eşi Suyarof'un ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise olayın yaşandığı yerde incelemede bulundu.

"HER YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ"

Olayın yaşandığı sokakta esnaf olan Musa Çağıl, "Dışarıda dururken bir ses geldi. İçeriye gittiğimde adamın elinde bıçak, kadına saldırıyordu. Emlakçı da elinde fırçayla ona müdahale etmeye çalışıyordu. Ben de adamı tuttum, dışarıya yatırdım. Kadını her tarafından bıçaklamış. Kendini de bıçakla kesmiş. Adamın durumu iyiydi, ama kadın durumu ağırdı. Sırtından ve karın boşluğundan 7 kere bıçaklamış. Kocasına ev işinde çalıştığını söylemiş. Adam da izini bulmuş, gelip bıçaklamış" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Küçükçekmece
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