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  4. İstanbul'da dehşet! Genç çifti öldürdüler, kadının cansız bedenini yol kenarına attılar

İstanbul'da dehşet! Genç çifti öldürdüler, kadının cansız bedenini yol kenarına attılar

23.06.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükçekmece'de kız arkadaşı Adalet Bike ile yürüyen Gökhan Denli, kimliği belirsiz kişilerce önce bıçaklandı, daha sonra da silahla vurularak, hayatını kaybetti. Saldırganlar, Adalet Bike'yi de öldürüp, cansız bedenini yol kenarına attılar.

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde geçen pazar saat 01.40 sıralarında kız arkadaşı Adalet Bike ile yürüyen Gökhan Denli, otomobille yanlarına yanaşan 2 kişi ile tartışmaya başladı. Otomobilden inen kişiler Denli'yi önce bıçakladı, daha sonra da arkasından tabanca ile ateş etmeye başladı. Mermilerin isabet etmesi sonucu yaralanan Denli, olay yerinde hayatını kaybetti.
Adalet Bike'yi kaçıran şüpheliler, genç kadını öldürdükten sonra cesedini yol kenarına bırakıp kaçtı.

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Silah seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Denli ve Bike'nin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Kaynak: DHA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Büyükçekmece
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
REİS İDAM GELSİN ARTIK.
Potansiyel katil yetiştiriyor memleket. Duyarsız yaşam formuna geçmiş bir toplum başkaları adına kararlar alan aileller ön yargı cenneti bir millet başka ne olabilirdiki hiç bir empati yeteneğini geliştirmeyen bireyler herzaman eskimiş kültürel bakışlarlarla gelişime kapalı ruhlarla daha kötüye gideriz asla iyi bir haber okuyamayız sanırım dünyanın çivisi gerçekten çıkmış her kul yargı dağıtır Allah bilincini yoksayan karakterler haline gelmişiz yazık yahu gencecik insanlara hiçmi bir kuşa yem bir kediye mama vermediniz okadarmı canavarlaştınız.
kızın yakınlarının incelenmesi lazım öncelikle

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