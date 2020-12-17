İstanbul’da dehşet! Lüks ciple vatandaşların arasına daldı, ortalık savaş alanına döndü

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Çobançeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki taraf arasında alacak-verecek davası nedeniyle bir süre önce aralarında husumet oluştu. Bu süre zarfında taraflardan biri diğer tarafı tehdit etmeye başladı. Husumetin büyümesi üzerine 2 saldırgan, 2 milyon lira değerindeki Audi Q7 marka lüks ciple husumetli oldukları Emrah Koçyiğit’in (30) bulunduğu yere doğru yola çıktı. Süratli bir şekilde olay yerine gelen saldırganlar cipi kaldırımdaki vatandaşların üzerine sürdü.

LÜKS CİPLE VATANDAŞLARIN ARASINA DALDI

Araçla Koçyiğit’e çarpan gözü dönmüş saldırganlar kaldırımdaki bir kadını da sıkıştırdı. Neye uğradığını şaşıran grup bunun üzerine sandalye ve demirlerle saldırgan gruba karşılık verdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada kurşun yağdıran saldırganlar, Koçyiğit’i diz kapağından yaraladı. Gözü dönmüş saldırganlar ardından geri manevra yaparak olay yerine kaçtı. Yaralı Koçyiğit ise arkadaşları tarafından Kağıthane’deki özel bir hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.