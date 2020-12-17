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İstanbul’da dehşet! Lüks ciple vatandaşların arasına daldı, ortalık savaş alanına döndü

17.12.2020 10:10 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de 2 milyon lira değerindeki lüks ciple husumetli olduğu şahsın bulunduğu yere gelen saldırganlar, araçla vatandaşların arasına daldı. Husumetli olduğu şahsı önce çarparak yere düşüren ardından da silahla ateş açarak yaralayan saldırganlar, kaldırımdaki kadını ise sıkıştırdı. Dehşet anlarının kameralara yansıdığı olayda sandalye ve demirlerle karşılık bulmaları sonucu kaçan 2 şüpheli, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından “dar alan” uygulamasıyla yakalandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Çobançeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki taraf arasında alacak-verecek davası nedeniyle bir süre önce aralarında husumet oluştu. Bu süre zarfında taraflardan biri diğer tarafı tehdit etmeye başladı. Husumetin büyümesi üzerine 2 saldırgan, 2 milyon lira değerindeki Audi Q7 marka lüks ciple husumetli oldukları Emrah Koçyiğit’in (30) bulunduğu yere doğru yola çıktı. Süratli bir şekilde olay yerine gelen saldırganlar cipi kaldırımdaki vatandaşların üzerine sürdü.

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LÜKS CİPLE VATANDAŞLARIN ARASINA DALDI

Araçla Koçyiğit’e çarpan gözü dönmüş saldırganlar kaldırımdaki bir kadını da sıkıştırdı. Neye uğradığını şaşıran grup bunun üzerine sandalye ve demirlerle saldırgan gruba karşılık verdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada kurşun yağdıran saldırganlar, Koçyiğit’i diz kapağından yaraladı. Gözü dönmüş saldırganlar ardından geri manevra yaparak olay yerine kaçtı. Yaralı Koçyiğit ise arkadaşları tarafından Kağıthane’deki özel bir hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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SANDALYE VE DEMİRLERLE GERİ PÜSKÜRTTÜLER

Görüntülerde, lüks cipli saldırganlar süratli bir şekilde gelerek vatandaşların üzerine aracı sürüyor. Aracın çarptığı bir kişi işyerine düşerken, kaldırımdaki kadın ise araçla işyeri arasında sıkışıyor. Saldırganlar geri manevra yaptığı esnada diğer grup sandalye ve araca jant kapakları fırlatıyor. Saldırganlar da tabancayla etrafa ateş açmaya başlıyor. Kurşunun isabet ettiği bir kişi yere düşüyor. Yerden kalkan kişinin ve grubun püskürtmesiyle geri manevra yapan saldırganlar olay yerinden hızla kaçıyor. Dehşeti yaşayan bir kadını ise yakını sarılarak sakinleştirmeye çalışıyor.

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'DAR ALAN' UYGULAMASIYLA YAKALANDI

Olayın yaşanmasının ardından çok sayıda ihbar üzerine teyakkuza geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilçenin çok sayıda noktasında kapama yaptı. Şahısların kaçtığı aracın plakasını ve kaçış güzergahını da tespit eden Kağıthane polisi, saldırganları “dar alan” uygulaması sonucu olaydan dakikalar sonra Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi’ndeki bir sokakta kıskıvrak yakaladı. Araçtaki iki şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Şahıslar ve araç ise emniyete götürüldü.

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Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı yerde çalışma yaptı. Kovanları toplayan polis delil torbasına koyarak incelemek üzere emniyete götürdü.

İHA

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