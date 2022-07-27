İstanbul’da dehşet! Önce silahla vurdular sonra kendi aralarında kavga ettiler

Beyoğlu Çukur Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda, gece saatlerinde sokaktan evine doğru yürüyen Mehmet Y., tanımadığı iki kişiyle henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şüphelilerle baş edemeyeceğini anlayan Mehmet Y., kaçmaya çalıştı. Bu sırada şüphelilerden biri yanında bulunan tabancayı çıkartarak Mehmet Y.’ye doğru birkaç el ateş etti.

KALÇASINDAN VURULUP YERE DÜŞEN GENCİ BEKÇİLER KURTARDI

Şüphelilerin ateş etmesi sonucu Mehmet Y., kalçasından vurularak yere düştü. Şüpheliler, yaralı şahsın yanına doğru geldiği sırada, silah seslerini duyan bekçilerin sokağa girmesiyle geriye dönerek kaçmaya başladı.

Bekçilerin hızlı bir şekilde olay yerine gelmesi yaralı Mehmet Y.’nin hayatını kurtarırken, şüpheliler ise kaçtı.

GENCİ VURAN ŞÜPHELİLER KAÇARKEN KAVGA ETTİ

Bekçileri görünce kaçmaya başlayan şüpheliler, ara sokaklara girerek izlerini kaybettirdi. Sokak içerisinde kaçtıkları sırada kimliği belirsiz şüpheliler, kendi aralarında kavga etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Olay yerinde şüphelilerin kaçış güzergahında çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

SİLAHLI SALDIRI, KOVALAMACA VE KAVGA KAMERADA

Beyoğlu’ndaki silahlı saldırı ve yaşanan kovalamaca anları kameraya yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin kaçarken vurulması sonucu yere düşmesi ve bekçilerin sokağa girerek şüphelileri kovalaması, daha sonra da kaçan şüphelilerin kaçarken kavga ettiği anlar yer alıyor. (İHA)

