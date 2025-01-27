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  4. İstanbul’da dehşet verici kaza: Freni patlayan minibüs berber dükkanını altüst etti, 3 yaralı!

İstanbul’da dehşet verici kaza: Freni patlayan minibüs berber dükkanını altüst etti, 3 yaralı!

27.01.2025 13:18
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
27.01.2025 13:18
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Kartal’da sabah saatlerinde freni patlayan minibüs, kontrolden çıkarak berber dükkanına daldı! İçeride bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp hastaneye kaldırılırken, dükkan sahibi yaşanan dehşet anları anlattı.

Kartal'da içerisinde yolcusu bulunmayan minibüs, freninin patlamasının ardından şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu berber dükkanına girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, minibüsün berber dükkanına girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 09.30 sıralarında Kordonboyu Mahallesi, Yakacık Caddesi'nde meydana geldi.

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3 KİŞİ YARALANDI

İddiaya göre, F.G'nin kontrolündeki minibüs, Meşeli Ayazma Caddesi'nden geldiği sırada freni patladı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü berber dükkanına girdi. Minibüsün içerisinde yolcu olmadığı öğrenilirken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, dükkanın içerisindeki yaralı 3 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Yaralı Zeki C., Zafer K. ve ismi öğrenilemeyen bir yaralı itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ISTANBUL--KARTALDA-MINIBUS-BERBER-DUKKA_534447_158269

"ÇIRAĞIMIN VE ELEMANIMIN DURUMU AĞIR"

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Yolcu minibüsü olay yerine gelen çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolcu minibüsü ve berber dükkanında kaza nedeniyle hasar oluşurken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.Berber dükkanı sahibi Tahsin Ç., “Minibüs içeriye daldı. İçeride müşterilerim vardı. Çırağım ve elemanım vardı. Durumları ağır. Söyleyecek pek bir şey yok" dedi. Görgü tanığı Mustafa Arslan ise, "Minibüs Marmaray'ın üst yoldan aşağıya doğru geldi. Freni patlamış. Freni patlayınca direksiyon hakimiyetini kaybederek dükkana girdi. 3 tane yaralı var" diye konuştu.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kartal Minibüs kaza
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