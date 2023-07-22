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İstanbul’da dehşete düşüren an! Taksici kadın müşteriyi öldüresiye dövdü…

22.07.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’daki taksici kabusu her geçen büyüyerek devam ediyor. Taksicilerle ilgili son gelen haber Tarlabaşı’ndan geldi. İddiaya göre yabancı müşterisinden fazla para isteyen taksici istediği miktarı alamayınca kadın yolcuyu öldüresiye dövdü. O anlar ise çevredekiler tarafından böyle görüntülendi…

İstanbul’da dehşete düşüren an! Taksici kadın müşteriyi öldüresiye dövdü…

İstanbul’da taksici dehşeti… Bir taksi şoförü iddiaya göre yabancı müşteriden fazla para istedi. Müşteri istediği miktarı vermeyince taksi şoförü yolcuyu öldüresiye dövdü.

Olay dün sabah saatlerinde Taksim Tarlabaşı’nda meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü yabancı müşterisinden fazla para istedi. Müşteri fazla parayı vermeyeceğini söyleyince aralarında tartışma yaşandı. Taksiden inen kadın müşteri, tartışmaya devam etti. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken taksici kadın yolcuyu hırpalamaya başladı. Daha sonra kadına öldüresiye vuran taksici parayı alıp olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
taksi tarlabaşı

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