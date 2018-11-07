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İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Lise öğrencisini pompalı tüfekle infaz etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 23:37 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mertcan Karagöz sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Sırtından ve ensesinden yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Bahçelievler'de sokak ortasında pompalı tüfekle 15 yaşındaki Mertcan Karagöz isimli çocuğu öldüren şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay 16.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi, Mine Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre lise öğrencis Mertcan Karagöz sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Mertcan Karagöz'ün sırtına ve ensesine 3 mermi isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çocuk kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz çocuk ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Mertcan Karagöz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"VURAN ÇOCUK SİLAHI OMUZUNA TAKARAK, KAÇTI"

Silah seslerini duyarak, sokağa çıktığını belirten Aydın Akdağ isimli bir görgü tanığı olayı şöyle anlattı:

"Silah seslerini duyunca dışarıya koştum. Çocuk yerde yatıyordu. İlk müdahaleyi yaptım. Daha sonra ambulans geldi. Vuran çocuk silahı omuzuna takarak, kaçtı. Vuran da onun yaşlarındaydı. 3 el ateş ettiler. Sırtından ve ensesinden vurdular."

ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri Mertcan Karagöz’ü öldüren zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Bahçelievler'de sokak ortasında 15 yaşındaki çocuğun pompalı tüfekle uğradığı saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olayın ardından yaşanan dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mertcan Karagöz arkadaşlarıyla yolda yürüdüğü sırada saldırgan arkasından pompalı tüfekle ateş ettiği, sonrasında yanına gelerek 2 el daha ateş edip olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Öte yandan polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışmaları sürdürüyor. (DHA-İHA)

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Bahçelievler pompalı saldırı Mertcan Karagöz istanbul

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