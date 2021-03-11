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  4. İstanbul'da dehşete düşüren olay! Küçük çocuklara kemerle saldırdı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Küçük çocuklara kemerle saldırdı

11.03.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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İstanbul Küçükçekmece'de kaldırımda oturan 3 çocuğun yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi çocuklara kemerle saldırdı. Dehşete düşüren olayda çocuklar saldırganın elinden koşarak kaçtı.

Olay geçtiğimiz gün Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Kaldırımda oturan 3 çocuk bir anda yanlarına gelerek kemerini çıkaran saldırganın saldırısına uğradı. İlk olarak kısa bir süre ne olduğunu anlamaya çalışan çocuklar şahsın kemerini çıkardığını görünce kaçmaya başladılar. Saldırganın elinden kaçan çocuklar olayı ailelerine anlatmak için eve koştu. Çocuklardan birinin haber vermesiyle olay yerine gelen çocuğun amcası saldırganı yakaladı.

Saldırgana neden çocukları kemerle kovaladığını soran çocuğun amcası, saldırganın kendisine çocukların arabasının camını kırdığını ondan kovaladığını ve polis çağıracağını söyledi. Bir anda olay yerinden kaçan saldırgan izini kaybettirdi.

Kaynak: İHA

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