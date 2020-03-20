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  4. İstanbul'da deniz trafiğine 'koronavirüs' etkisi! Yüzde 50 oranında azaldı

İstanbul'da deniz trafiğine 'koronavirüs' etkisi! Yüzde 50 oranında azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 09:30 | Son Güncelleme

Her gün yüzlerce transit ve yerel gemi trafiğinin yaşandığı İstanbul Boğazı yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle tarihin en sakin günlerini yaşıyor. Deniz trafiğindeki yoğunluk yüzde 50 azaldı. Görüntülerde denizin azalan trafik nedeniyle daha mavi ve temiz olduğu görüldü.

Dünyada ve Türkiye’de etkili olan koronavirüs salgını sebebiyle birçok önlem alındı. Bu önlemler kapsamında okullar tatil edilirken birçok kurum da evden çalışma sistemine geçti. Vatandaşlar ise zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayı tercih etmedikleri için yollar boş kaldı.

DENİZ TRAFİĞİ YÜZDE 50 ORANINDA AZALDI

İstanbul yerel gemi trafiğinde de azalma yaşandı. Transit gemi geçişlerinde azalma görülmezken, boğaz turları belli bir süreye kadar durduruldu. Deniz trafiğinde ki yoğunluk yüzde 50 oranında azaldığı belirtildi. Görüntülerde denizin azalan trafik nedeniyle daha mavi ve temiz olduğu görüldü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Deniz Trafiği koronavirüs

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