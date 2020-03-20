İstanbul'da deniz trafiğine 'koronavirüs' etkisi! Yüzde 50 oranında azaldı

Dünyada ve Türkiye’de etkili olan koronavirüs salgını sebebiyle birçok önlem alındı. Bu önlemler kapsamında okullar tatil edilirken birçok kurum da evden çalışma sistemine geçti. Vatandaşlar ise zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayı tercih etmedikleri için yollar boş kaldı.

DENİZ TRAFİĞİ YÜZDE 50 ORANINDA AZALDI



İstanbul yerel gemi trafiğinde de azalma yaşandı. Transit gemi geçişlerinde azalma görülmezken, boğaz turları belli bir süreye kadar durduruldu. Deniz trafiğinde ki yoğunluk yüzde 50 oranında azaldığı belirtildi. Görüntülerde denizin azalan trafik nedeniyle daha mavi ve temiz olduğu görüldü.

Kaynak: İHA

